Не Егор Крид, так топ-менеджер. Победительница шоу «Холостяк» выходит замуж

Избранница Егора Крида на шоу «Холостяк» Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж. Девушка упорно сражалась за сердце рэпера в телеэфире, стараясь убедить зрителей в своих чувствах к музыканту, что известие о помолвке подписчики приняли крайне неоднозначно.

Дарья Клюкина отмечала свой 25 день рождения, где гостей развлекали Дима Билан, Елена Темникова и Леонид Агутин, а заодно и представила публике своего жениха «Вову» - 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших холдингов страны "Газпром-медиа" Владимира Чопова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Дарьи Клюкиной (@klyukina_d_news)1 Фев 2019 в 11:20 PST

Многие уверены, что влюбленные вместе не один год, хотя доказательств нет, но вряд ли 39–летний медиа-воротила поведет под венец красотку, которую вчера увидел в телевизоре. Тогда становится понятна и победа Клюкиной как в кастинге, так и в самом шоу, и отношение к девушке Егора Крида, который выбрал то, что было «нужно по контракту» и сразу же забыл о ней после передачи.

Пользователи уверены, что именно благодаря своему жениху, девушка и прошла кастинг и получила победу в «Холостяке». И отношение к ней Егора Крида, который после шоу больше не пожелал с ней общаться, тоже становится очевидным.

«Вот и ясно, откуда вдруг эта картавая пролезла в телек и дальше лезет из каждой дыры как Бузова - любовник-то шишка на ТНТ... Пропихивает девку всеми силами», - замечают хейтеры. Кроме того, они подозревают, что это очередная пиар акция, а затем екатеринбургская модель вновь «засветится» на новом телепроекте.