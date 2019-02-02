Старший внук Аллы Пугачевой обратился к фанатам за финансовой помощью
2 февраля 2019, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Старший внук примадонны российской эстрады 27-летний Никита Пресняков обратился к своим фанатам за финансовой помощью. Молодой мужчина не привык жить за чужой счет и "пробивается" на сцену сам.
Никита отметил, что у его коллектива появился уникальный шанс выйти на новый уровень, однако для этого нужны средства. Пресняков отметил, что каждый его поклонник может стать со-продюсером новой песни и в дальнейшем получать процент от прибыли, передает "СтарХит".
Молодой музыкант очень хочет заявить о себе во всем мире, поэтому рассчитывает на то, что ему удастся собрать необходимую сумму. Многие фанаты Никиты Преснякова решили его поддержать, а вот другие подписчики пришли в недоумение и отметили, что человек из такой обеспеченной семьи не должен просить деньги у посторонних.