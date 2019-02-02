Старший внук Аллы Пугачевой обратился к фанатам за финансовой помощью

Старший внук примадонны российской эстрады 27-летний Никита Пресняков обратился к своим фанатам за финансовой помощью. Молодой мужчина не привык жить за чужой счет и "пробивается" на сцену сам.

Никита отметил, что у его коллектива появился уникальный шанс выйти на новый уровень, однако для этого нужны средства. Пресняков отметил, что каждый его поклонник может стать со-продюсером новой песни и в дальнейшем получать процент от прибыли, передает "СтарХит".

Молодой музыкант очень хочет заявить о себе во всем мире, поэтому рассчитывает на то, что ему удастся собрать необходимую сумму. Многие фанаты Никиты Преснякова решили его поддержать, а вот другие подписчики пришли в недоумение и отметили, что человек из такой обеспеченной семьи не должен просить деньги у посторонних.