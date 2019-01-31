Певица Ани Лорак официально развелась с супругом

Певица Ани Лорак расторгла брак с Муратом Налчаджиоглу. О завершении бракоразводного процесса журналистам сообщили в суде. Теперь паре предстоит решить вопрос о месте проживания их дочери.

Заседание по расторжению брака наставницы популярного вокального проекта "Голос" Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу прошло накануне в Шевченковском районном суде, пишет МК.

Экс-супруги в суд не явились, передав полномочия своим адвокатам. На следующем слушании по делу бывшим возлюбленным придется решить вопросы опеки над ребенком и о разделе имущества.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально оформили свои отношения 15 августа 2009 года. В 2011 году у них родилась дочь София. О проблемах в их семье общественности стало известно в июле.