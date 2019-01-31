Каким образом смогли обвенчаться Кончаловский и Высоцкая?

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в церкви 20 января. Однако есть один существенный вопрос - положено ли венчание режиссёру, для которого данный брак является не первым?

Совещательный орган Московского патриархата гласит, что нельзя венчаться, если один из партнёров уже состоял в трёх браках — светских или церковных.

«Церковь не признаёт светских браков! Уважает, но не признаёт! Вот если было три венчанных брака, то после 50 лет вступать в ещё один брак нельзя. Но если партнёр скроет этот факт от священнослужителя, то, получается, можно. Священник не должен копаться в личной жизни человека», — отметил протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает NEWS.ru.