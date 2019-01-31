Петросян вышел в свет с возлюбленной Татьяной
31 января 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова появились вместе в театре. Помощницу артиста считали разлучницей. Но Татьяна Брухунова публично рассказала об отношениях с Евгением Вагановичем в одном из ток-шоу. В Инстаграме 30-летней женщины нет ее совместных фото с Петросяном.
Но после ее интервью они решили не скрываться от папарацци. Они вдвоем пришли посмотреть на Владимира Машкова в "Табакерку", вернувшись после путешествия в Барселону. Фото Петросяна и Бурхуновой опубликовано на сайте kp.ru.
По признанию Татьяна, от спектакля она была в восторге. Возлюбленная Петросяна выглядела скромно, вообще без макияжа, хотя в последнее время стала демонстрировать свои наряды.
Брухунова довольно часто посещает театры и вот одно из платьев и модная сумочка.
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