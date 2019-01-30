Мадонна рассказала о своём тяжёлом детстве

Звезда мировой поп-индустрии Мадонна поделилась с поклонниками воспоминаниями о своём детстве и даже выложила в Сеть фотографию с выпускного, на которой будущая певица стоит в самодельном платье.

Мадонна порадовала своих поклонников и выложила в Instagram снимок со школьного бала. Фотографию поп-дива сопроводила проникновенной историей о тяжёлом детстве и нищете.

На фото Мадонна и её сестра Паула стоят в светлых длинных платьях, украшенных цветочным принтом. По признанию певицы, эти наряды они с сестрой смастерили себе сами.

«Мы сами сшили платья по выкройкам из Butterick patterns. Мне было так стыдно, что мы не можем позволить себе купить их в магазине. В конце концов я рада, что освоила швейную машинку. Заметьте, никаких декольте или голых коленей!» - похвасталась звезда.