Молодая мама певица Нюша вернулась в Москву и приступила к работе
29 января 2019, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Нюша не засиделась в декретном отпуске. Доченьке артистки еще нет и трех месяцев. Артистка родила малышку 6 ноября в Майами. "Тем временем, я уже в Москве) И работа кипит", - объявила два дня назад певица.
В Америке с Нюшей были муж и мама. Мама помогала нянчить малышку. На днях все семейство вернулось на родину, и артистка приступила к работе.
Анна Шурочкина - настоящее имя певицы, еще не полностью похудела после родов. Но ей очень идет материнство. Кстати, в Майами Нюша встретила с Викторией Лопыревой и раскрыла ей особенности ухода за новорожденными.
Недавно мамами стали актрисы Мария Порошина и Елена Дмитриева. И тоже не собираются засиживаться с детьми.