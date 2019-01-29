Актриса Евгения Дмитриева в 46 лет родила второго ребенка

Известная актриса и преподаватель театрального вуза Евгения Дмитриева в 46 лет родила второго ребенка - дочку Марию. Отец маленькой Машеньки - 28-летний Владимир Киммельман. Киммельман - бывший ученик Евгении Дмитриевой.

Сколько надо зарабатывать Марии Порошиной, чтобы обеспечить детей

Евгения Дмитриева - звезда сериала "Физрук" о своей беременности не распространялась, но обладая активным характером, актриса работала чуть не до самых родов. О рождении дочки счастливая мама тоже умолчала. О том, что у сына Дмитриевой появилась 10 января сестра, рассказала подруга и коллега Евгении Полина Агуреева.

Талантливая актриса, играющая на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" Полина Агуреева рассказала, чт ее подруга, ставшая мамой, человек неумной энергии. По ее словам, Дмитриева не собирается долго сидеть в декретном отпуске, наймет для дочки няню выйдет на работу.

Владимир Киммельман и Евгения Дмитриева родили дочку в законном браке. Актриса признается, чт разницу в возрасте не чувствует. Владимир помогает ухаживать за новорожденной Марусей. "Он отличный папа", - рассказала Дмитриева.

Евгения Дмитриева была замужем за Андреем Кайковым. Их сыну Марку семь лет.