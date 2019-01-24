Жена Тата разводится с Сергеем Бондарчуком
Известная блогер составила правила для нормальных женщин
24 января 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга сына Федора Бондарчука Сергея Тата намерена развестиcь с мужем после шести лет брака.
Сергей Бондарчук и Тата воспитывают двух дочек - шестилетнюю Маргариту и пятилетнюю Веру.
В сети обратили внимание, что Тата перестала публиковать фото полной семьи, перестала носить обручальное кольцо.
О том, что пара готовит документы для развод, сообщил сайт Super.ru со ссылкой на свои источники.
Семья Бондарчука-младшего и дочери знаменитого спортсмена Михаила Мамиашвили считалась образцово-поазательной. В окружении пары пока не высказываются предположения, что же могло стать причиной разлада. Блог Лена Миро следит за знаменитостями. По ее словам, Тата Мамиашвили и Сергей Бондарчук пока не развелись. Известная блогерша не исключает, что может что-то прошло мимо нее.
Лена Миро называет Тату нормальной женщиной и ставит в пример всем девушкам. "Несмотря на наличие детей, Тата не стала терпеть фирменные унижения Бондарчуков изменами и подала на развод с Сергеем", - пишет Миро в ЖЖ. Как уверена блогерша, другая "курица" "вцепилась бы мёртвой хваткой в известного мужа, и родила бы на всякий случай ещё троих".
Лена составила правила, как должна вести себя нормальная женщина:
1) Не отсвечивать в соцсетях, паразитируя на известной фамилии.
2) Рожать детей в законном браке.
3) Разводиться без шума, если муж вдруг оказался козлом.