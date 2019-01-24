Юлия Снигирь обратилась за помощью к психологу по поводу сына

Актриса Юлия Снигирь воспитывает сына Федора, которому скоро исполнится три года, и как каждая мама сталкивается с ситуацией - малыш начитает что-то требовать, капризничать.

Заботливая женщина не хочет ошибаться при воспитании ребенка и советуется с профессионалами, как поступить в той или в иной ситуации. Снигирь рассказала профессиональному психологу, что сын становится самостоятельным и проявляет свой характер, - сообщает teleprogramma.pro.

По признанию актрисы, ребенок буквально с ней торгуется, просит большое печенье за хорошее поведение. А если что-то не по его, начинает плакать. Психолог сказала, что мальчик вполне обычный ребенок. Специалисты знают, что в таком возрасте дети часто начинают торговаться со взрослыми. Причина - ранее малыш получил слишком много материальных благ от своих родителей.

Юлия Снигирь стала участницей шоу Татьяны Лазаревой "Избалованные дети".

Психолог обратила внимание, что у сына актрисы начинается так называемый кризис трех лет. Это первый этап становления личности. В этом возрасте дети впервые начинают манипулировать взрослыми. Психолог отметила, что сейчас родителям нужно не потерять лицо. Если мать уверена, что малышу время гулять, то необходимо настаивать на своем, несмотря на возможную истерику ребенка. Напомним, Татьяна Лазарева - многодетная мама, сама может знать секреты воспитания детей.