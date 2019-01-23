Джонни Депп заверяет, что не бил свою супругу
23 января 2019, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудский актёр Джонни Депп в суде решил доказать, что не избивал свою бывшую жену. Они предоставил материалы, указывающие на его невиновность. Туда входят записи с камер и слова свидетелей.
Актёр предоставил суду в качестве доказательств слова очевидцев, присутствовавших в доме семейной пары в момент конфликта. Они утверждают, что на теле Эмбер Херд не было никаких травм. Полицейские, прибывшие в тот день в дом супругов, заявили, что она выглядела совершенно здоровой.
В пользу Деппа говорят и записи с камер видеонаблюдения, передаёт Мир24. На видео заметно, что спустя четыре дня после супружеской ссоры на теле женщины не видно синяков.
Некоторые из имеющихся доказательств актёр приложил к судебному иску против The Sun. Таблоид первым обвинил актёра в избиении жены.