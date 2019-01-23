Актриса Мария Кожевникова рассказала про тяжелые съемки сериала "Универ". По словам женщины, иногда у артистов, занятых в ситкоме, прямо на съемочной площадке случались сердечные приступы.

Кожевникова отметила, что съемки проходили шесть дней в неделю по двенадцать часов, а иногда и больше. Однажды Мария поняла, что больше не может этого выносить и ушла из проекта, передает "СтарХит".

Оказалось, что и отношения между актерами оставляли желать лучшего. Кожевникова ссорилась с Валентиной Рубцовой, исполнявшей роль Тани. Сложности возникали у Марии и с Араратом Кещяном – иногда дело почти доходило до драк. Их отношения являются настолько натянутыми, что они даже не здороваются, сталкиваясь на мероприятиях.