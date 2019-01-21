Почему Кристиан Бэйл почувствовал себя идиотом после разговора с Гэри Олдманом

Кристиан Бэйл зарёкся рисковать своим здоровьем ради ролей. Актёр заявил, что больше не хочет менять свой вес в зависимости от характеристик того или иного киноперсонажа.

Широкую общественность давно беспокоит состояние Кристиана Бэйла, который ради ролей в кино то худеет, то набирает вес, то накачивает мускулатуру. Актёр заявил, что и сам этому не рад, поэтому больше не будет изнурять себя никакими специальными диетами, передаёт Lenta.Ru.

"Я не могу так продолжать. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо", - пожаловался Бэйл. Он сказал, что жалеет свою жену, которой приходится мириться с вечными физическими изменениями мужа. Но при этом голливудский актёр отметил, что его сыну очень нравился большой живот отца.

Также Бэйл поделился случаем, когда однажды позвонил Гэри Олдману, чтобы спросить, сколько килограммов тот набрал для роли Черчилля. Олдман ответил, что не толстел для этого фильма. "После этой ситуации я почувствовал себя полным идиотом", - признался Кристиан Бэйл.