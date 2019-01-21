Дональд и Меланья Трамп стали номинантами премии «Золотая малина»

Президент США Дональд Трамп вошел в список номинантов антипремии «Золотая малина», отмечающей худшие работы в кинематографе. Ему предстоит побороться за звание «Худший актер года» с кинозвездами.

Американский президент сыграл сам себя в двух документальных фильмах – «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Сыграл, по мнению оргкомитета «Золотой малины», настолько плохо, что достоин номинации «Худшего актера года». Теперь ему предстоит «бороться» за эту сомнительную награду с настоящими голливудскими звездами: в список номинантов вошли также Джонни Депп, Уилл Фарелл, Джон Траволта и Брюс Уиллис.

Первая леди США Меланья Трамп тоже вошла в список номинантов антипремии. Она вместе с супругом снялась в документальной картине «Фаренгейт 11/9» и может стать «Худшей актрисой второго плана», если только «Золотую малину» не отберут у нее Келлиэнн Конуэй, Марша Гэй Харден, Келли Престон или Джэз Синклер, тоже фигурирующие в списке.

Церемония вручения антипремии «Золотая малина» традиционно проходит накануне вручения премии «Оскар». В этом году она состоится 23 февраля, сообщает RT.