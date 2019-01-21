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Пугачёва: Лобода - певица номер один

21 января 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачёва: Лобода - певица номер один
Фото: globallookpress.com

Алла Пугачёва присутствовала на сольном концерте Светланы Лободы. После она дала оценку увиденному.

Светлана Лобода вернулась на сцену после операции на почке. Она дала три сольных концерта в «Крокус Сити Холле», пишет NEWS.ru.

На концерт Алла Пугачёва пришла вместе с со своей семьей. «Намбер уан!» — именно так оценила выступление народная артистка.

«Алла Борисовна, человек, при встрече с которым, у меня каждый раз случается остановка сердца (потому что моя любовь и уважение безмерны) после концерта произнесла одну фразу: НАМБЕР УАН!
Наверное я все-таки не зря живу», — написала Крапивина.

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