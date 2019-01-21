В 1990-х телеведущая Дана Борисова была очень популярна в России. После выхода в эфир очередного выпуска передачи «Армейский магазин» ей приходила масса писем с признаниями в любви.

"Держусь. Встретила второй трезвый Новый год в своей жизни. Правда, честно говоря, скучный – ничего не скажешь. Но, по крайней мере, я его ждала уже без такого испуга, как прошлый Новый год. Это вообще был не праздник: я как раз приехала после реабилитации. Андрей Малахов мне помог оплатить съемную квартиру на два месяца, потому что в свою я зашла и поняла, что ее надо продавать – там все ассоциировалось с употреблением", - рассказала Дана про то, как встретила Новый год. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.