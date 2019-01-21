Идеальная семья: нарядные Пугачева и Галкин вместе вышли в свет

Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вдвоем вышли в свет. Поклонники пришли в восторг, увидев снимок, на котором счастливые родители запечатлены с детьми перед тем, как отправиться на мероприятие.

Многие отметили, что Пугачева и Галкин похожи на героев какого-нибудь голливудского фильма – оба стильные, красивые, веселые и счастливые. Артисты выбрали для посещения концерта Светланы Лободы черные лаконичные наряды, которые, однако, им очень подходят.

Как сообщает teleprogramma.pro, поклонники сделали огромное количество комплиментов паре и отметили, что их прекрасная семья вызывает лишь восхищение.