Идеальная семья: нарядные Пугачева и Галкин вместе вышли в свет
21 января 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вдвоем вышли в свет. Поклонники пришли в восторг, увидев снимок, на котором счастливые родители запечатлены с детьми перед тем, как отправиться на мероприятие.
Многие отметили, что Пугачева и Галкин похожи на героев какого-нибудь голливудского фильма – оба стильные, красивые, веселые и счастливые. Артисты выбрали для посещения концерта Светланы Лободы черные лаконичные наряды, которые, однако, им очень подходят.
Как сообщает teleprogramma.pro, поклонники сделали огромное количество комплиментов паре и отметили, что их прекрасная семья вызывает лишь восхищение.
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