Татьяна Навка проводит январские каникулы на Мальдивах: спортсменка отправилась в отпуск позже своих коллег потому, что до конца праздников была занята в ледовом шоу "Аленький цветочек". Мюзикл на льду Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Фигуристка решила провести время с семьей, отправившись отдыхать на курорт. С подписчиками в соцсети Instagram Навка поделилась новым снимком, где она позирует лежа у бассейна.

При этом на лице супруги Дмитрия Пескова напрочь отсутствует макияж, а влажные волосы стянуты в "хвост" или пучок: "Лежала в горизонтальном положении, отсыпалась, отдыхала и наслаждалась ленью!".

Спортсменка призналась, что всю неделю "даже думать не могла ни о каком спорте". Однако, по собственному признанию Навки, "тело говорит, что хватит, а то начнутся опять эти страшные и ноющие боли".

Фолловеры фигуристки отметили, что их любимица выглядит очень свежо: "Милое и счастливое лицо", "Такая славная, светлая, естественная без макияжа!" - восхищаются Навкой в комментариях.