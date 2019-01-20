Анна Семенович - спортсменка, певица, актриса - телеведущая - поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью". Анна Семенович занималась танцами на льду, ее партнером был Роман Костомаров. Но из-за травмы девушке пришлось завершить спортивную карьеру.

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Оказалось, что талантливая Анна еще и петь может. Семенович оказалась в составе группы "Блестящие". Этот коллектив из четырех красивых певиц был страшно популярен в 90-х.

Программа "Сегодня вечером" на Первом канале была посвящена звездам 1990-х, среди которых и Анна Семенович.

Конечно же, о пышной груди Анны Семенович промолчать было нельзя.

Анна рассказала, как будучи фигуристкой она была очень тоненькой, и грудь еще не выросла такого размера, как сейчас. Но тогда уже она носила утягивающий бюстгальтер. А грудь, как образно рассказала Анна, зажила своей жизнь в группе "Блестящие". Тогда девушкам наряды подбирала известный стилист. Она сразу предложила Семенович наряд с огромным декольте. Анна попыталась сопротивляться, говорила: "Я же девушка скромная".

Но стилист настояла: "Такое достоинство прятать нельзя".