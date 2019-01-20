Макгрегор встретится на ринге с Серроне

Ирландец Конор Макгрегор рассказал своим подписчикам в Twitter о том, что собирается встретиться на ринге с американцем Дональдом Серроне. У ирландского бойца это будет первый поединок после боя с Нурмагомедовым.

Макгрегор принял приглашение Дональда Серроне на бой, передаёт Lenta.Ru. Американский боец победил Александра Эрнандеса во втором раунде техническим нокаутом во время турнира UFC Fight Night 143. В интервью после боя Серроне заявил, что теперь хотел бы встретиться на ринге с Макгрегором.

"После такого поединка я готов драться с тобой. Поздравляю", - ответил ему ирландец.

Напомним, сейчас Конор Макгрегор до сих пор отстранён от боёв за драку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Тогда российский боец одержал победу в поединке.