Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон
20 января 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Голливуде начался очередной звёздный роман. Брэд Питт окончательно оправился после развода с Анджелиной Джоли и теперь встречается с моделью и актрисой Шарлиз Терон.
Впервые Брэда Питта и Шарлиз Терон увидели вместе в качестве пары на специальном показе фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить", где Питт является продюсером. Актриса была особым гостем на мероприятии, а весь показ она провела в объятиях мужчины, сообщают Известия.
Брэда и Шарлиз познакомил бывший жених актрисы Шон Пенн. Сообщается, что Терон была замечена в районе дома Питта в Луизиане. Для актёра это первые отношения после развода.