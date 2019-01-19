Виктория Лопырева объяснила, почему намерена рожать в США

Российская модель и светская львица Виктория Лопырева в настоящий момент находится в положении – совсем скоро она родит первенца. Красотка рассказала, почему она решила рожать в США, а не на родине.

Лопырева не так давно улетела в Штаты и призналась, что сделала это лишь по одной причине – она хочет, чтобы малыш первые дни жизни провел не на холоде, а в теплом климате, передает "7 Дней". Виктория также отметила, что и сама она не слишком любит зиму.

Напомним, будущая мать долго скрывала беременность за объемными платьями и уютными свитерами, однако в какой-то момент она раскрыла свой секрет и вновь начала носить облегающие вещи и мини-платья. Недавно Лопырева рассказала и об отце своего ребенка. Им является бизнесмен Игорь Булатов.