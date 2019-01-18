Диана Арбенина упала в горах и госпитализирована во Франции

Певица Диана Арбенина - любительница активного отдыха, зимние каникулы проводит на горнолыжном курорте во Франции, а не на Мальдивах, которые любят звезды шоу-бизнеса. Но в этом году 44-летней артистке не очень повезло. Диана, занимаясь экстремальным видом спорта, упала и угодила во французскую больницу.

Арбенина сама написала своим поклонникам, что находится в больнице. Артистка успокоила - все не так страшно.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах, — рассказала Арбенина. — Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище", - пишет Диана в Инстаграм. Она призвала своих подписчиков беречь себя.

Поставила ли на горные лыжи своих детей, Арбенина пока не рассказала. "Щелкунчика" на Новый год она с сыном и дочкой посмотрела.

Желаем певице скорее поправиться!