Алла Пугачева на Святках побывала в храме и возмутила поклонников своими фото
17 января 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица Алла Борисовна на Святки посетила храм и сфотографировалась с его служительницами.
Фотографии Примадонны в храме очень возмутили пользователей сети.
Алла Борисовна посетила Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского в Переделкино. После службы знаменитая артистка согласилась сфотографироваться со служителями церкви.
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ФОТО размещены на странице Патриаршего подворья в Переделкино.
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Россиянам почему-то не понравился наряд Примадонны и как она держит свечи. "Свечи веером растопырила-то зачем?" – цитирует издание "Дни.ру" недовольных россиян.
Комментируя фото в Инстаграм, поклонники певицы пишут: "Очень модно повязан шарф, а свечи почти как у Богородицы Семистрельной- все к месту", "Умница, Алла Борисовна, долгих лет жизни".
Напомним, народная артистка СССР очень верующий человек. Она венчалась с Филиппом Киркоровым, крестила своих детей Лизу и Гарри. Нынешний муж Аллы Максим Галкин - еврей, но тоже принял веру супруги.