Алла Пугачева на Святках побывала в храме и возмутила поклонников своими фото

Знаменитая певица Алла Борисовна на Святки посетила храм и сфотографировалась с его служительницами.

Фотографии Примадонны в храме очень возмутили пользователей сети.

Алла Борисовна посетила Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского в Переделкино. После службы знаменитая артистка согласилась сфотографироваться со служителями церкви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПатриаршееПодворьеПеределкино (@peredelkino.online)16 Янв 2019 в 1:52 PST

ФОТО размещены на странице Патриаршего подворья в Переделкино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПатриаршееПодворьеПеределкино (@peredelkino.online)16 Янв 2019 в 1:52 PST

Россиянам почему-то не понравился наряд Примадонны и как она держит свечи. "Свечи веером растопырила-то зачем?" – цитирует издание "Дни.ру" недовольных россиян.

Комментируя фото в Инстаграм, поклонники певицы пишут: "Очень модно повязан шарф, а свечи почти как у Богородицы Семистрельной- все к месту", "Умница, Алла Борисовна, долгих лет жизни".

Напомним, народная артистка СССР очень верующий человек. Она венчалась с Филиппом Киркоровым, крестила своих детей Лизу и Гарри. Нынешний муж Аллы Максим Галкин - еврей, но тоже принял веру супруги.