«Знакомые все лица»: Россию на «Евровидении» представят Киркоров и Лазарев

Из достоверных источников стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в израильском Тель-Авиве, Россию будет представлять Сергей Лазарев.

Продюсировать и сопровождать Сергея Лазарева на «Евровидении» будет «сам Солнцеликий» Филипп Киркоров. Имеется и «дрим-тим», проверенная годами и многими «Евровидениями»: композитор Димитрис Контопулус, продюсер Илиас Кокотос и режиссер-постановщик Фокас Евангелинос. Как нетрудно догадаться, команда эта – греческого происхождения.

Мелодия для конкурсной песни уже есть. К ней сейчас пишутся несколько вариантов текста. Как утверждают эти самые достоверные источники, это будет «грандиозная эпическая супербаллада». Для ее записи потребуется целый симфонический оркестр.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но скоро будет, пишет «МК».