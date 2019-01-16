"Ищут давно и не могут найти": куда исчез Армен Джигарханян?

Народный артист СССР Армен Джигарханян после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, кажется, «залег на дно». Даже коллеги в театре признаются, что не знают, где он. Джигарханян дома, он выписан из санатория

Между тем поклонники артиста уже бьют тревогу, а известный адвокат Элина Мазур даже высказала предположение, что Джигарханяна уже нет в живых, поскольку в своей квартире в Староконюшенном переулке он не проживает и на связь не выходит. Даже в театре Армена Джигарханяна признались, что потеряли связь со своим худруком.

«В театре не знают, где прячут Армена Джигарханяна. Мы как-то потеряли его из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, жив, конечно, иначе были бы известия из Департамента культуры. В силу возраста здоров он быть не может, поэтому не исключено, что лежит в больнице», - предположила коллега Джигарханяна по театру в разговоре с изданием «Дни.ру».

«Он был в начале августа на сборе труппы. Обрит, уши торчком, чудовищно худой, в костюме явно не по размеру. Костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча», - добавили в театре.

Последнее фото Армена Джигарханяна с труппой театра, которым он руководит, опубликовано в сети 2 декабря прошедшего года на странице Ильи Золкина в фейсбуке. С тех пор об артисте ни слуху ни духу…