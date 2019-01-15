Брутальный герой и любящий внук Джейсон Момоа выложил в сеть фото с бабулей

Джейсон Момоа выложил в Instagram фото с бабулей, чем вызвал умиление у поклонников. Брутальный актёр и любимец публики на деле оказался нежным и заботливым внуком.

Американский актёр Джейсон Момоа, получивший популярность после роли Кхала Дрого в сериале "Игра Престолов", выложил в Instagram фотографию со своей бабулей, которую недавно навестил в Айове. На снимке счастливые бабушка и внук обнимаются, при этом старушка держит артиста за щёку.

"Нужно было приехать домой в Айову и передать моей бабушке алоха. Люблю тебя навсегда, бабуля", - написал актёр у себя на странице.

На актёра тут же обрушился шквал комплиментов от поклонников. Они похвалили актёра за привязанность к семье, а некоторые особо внимательные отметили, что у Джейсона Момоа бабушкина улыбка.