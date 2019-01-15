Учителя в Набережных Челнах не пустили мальчика в школьную столовую и накричали на него. Когда ребенок попытался прорваться в помещение, один из дежурных педагогов начала отталкивать его от двери.

При этом учителя кричали, что мальчик ничего не будет покупать и кормить его никто не будет, поскольку на него "не накрыли", передает РИА "Новости" . Разговор закончился грубой фразой учительницы: "Развернулся и пошел!".

Информация об этом инциденте попала в сеть и получила широкий резонанс. Многие отметили, что ни при каких условиях преподаватели не должны были вести себя таким образом. Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков отдал распоряжение провести по данному факту проверку.