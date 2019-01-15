Волочкова вспоминает об отдыхе на Мальдивах с Басковым

Анастасия Волочкова полюбила отдых на Мальдивах и следует этой традиции несколько лет подряд. С кем наслаждается в этом году отдыхом на райских островах артистка не раскрывает. Но вспоминает, как когда-то нежилась здесь в объятиях Николая Баскова. Загар Анастасии Волочковой начинает пугать поклонников

Волочкова, по уже сложившейся традиции, выкладывает снимки на пляже в бикини. Своими загаром и шпагатами шокирует подписчиков. Среди фотосессии Анастасии появилось архивное фото с певцом, - сообщает teleprogramma.pro.

Звездная балерина на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она находится в обществе известного певца Николая Баскова. Снимок был сделан ровно пять лет назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)14 Янв 2019 в 11:04 PST

Напомним, что когда-то у звезд был яркий роман. Они не поженились, но остались в хороших отношениях.Кстати, роман у Баскова был и с моделью Викторией Лопыревой. Их сосватал Рамзан Кадыров и обещал свадьбу. Но свадьба не состоялась. Вика ждет ребенка от другого мужчины. Их фото на Майами попали в СМИ.