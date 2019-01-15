Волочкова вспоминает об отдыхе на Мальдивах с Басковым
15 января 2019, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова полюбила отдых на Мальдивах и следует этой традиции несколько лет подряд. С кем наслаждается в этом году отдыхом на райских островах артистка не раскрывает. Но вспоминает, как когда-то нежилась здесь в объятиях Николая Баскова.
Волочкова, по уже сложившейся традиции, выкладывает снимки на пляже в бикини. Своими загаром и шпагатами шокирует подписчиков. Среди фотосессии Анастасии появилось архивное фото с певцом, - сообщает teleprogramma.pro.
Звездная балерина на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она находится в обществе известного певца Николая Баскова. Снимок был сделан ровно пять лет назад.
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Напомним, что когда-то у звезд был яркий роман. Они не поженились, но остались в хороших отношениях.Кстати, роман у Баскова был и с моделью Викторией Лопыревой. Их сосватал Рамзан Кадыров и обещал свадьбу. Но свадьба не состоялась. Вика ждет ребенка от другого мужчины. Их фото на Майами попали в СМИ.