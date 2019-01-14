Красотка Меган Фокс стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости

Известная американская актриса Меган Фокс внезапно стала блондинкой и изменилась практически до неузнаваемости. Поклонники были шокированы столь радикальными переменами во внешности роковой красотки.

32-летняя Меган предстала перед фотографами с новой прической – короткими светлыми волосами, завитыми по моде 50-х годов прошлого века. Впоследствии выяснилось, что актриса решилась на смену имиджа для новой роли в фильме про войну в Корее, передает "7 Дней".

Многие отметили, что старомодная прическа и более светлые локоны добавили Меган Фокс возраста. Для фанатов знаменитости более привычным является образ знойной брюнетки.