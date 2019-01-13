Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту

Украинская певица Светлана Лобода поскандалила с сотрудниками московского аэропорта «Шереметьево». Диву возмутило, что ее не встретили на паспортном контроле, и ей пришлось идти пешком до вип-зала.

Конфликт Светланы Лободы с сотрудниками московского аэропорта «Шереметьево» снял очевидец. Звезда возмущается тем, что ее не встретили на паспортном контроле. Диве пришлось топать пешком до вип-зала. На попытку сотрудника аэропорта сгладить конфликт Лобода заявила: «Мне не нужны извинения. Мне нужен профессионализм в работе!», после чего привела себя в качестве живого примера профессионализма в работе.

В конце концов, высказав все претензии сотрудникам аэропорта, звезда пригрозила некими «знакомыми», которые «разберутся в ситуации», и покинула зону конфликта в сопровождении своего охранника. Видео, снятое очевидцем, доступно на Youtube.