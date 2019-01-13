Наташа Королева хранит два пиджака Николаева в желтом чемодане в своем доме

Наташа Королева бережно хранит два пиджака своего первого мужа Игоря Николаева в желтом чемодане.

А чемоданчик, про который она пела, стоит в ее загородном доме, доставшемся после развода с супругом.

Взрослая дочь Николаева считает Королёву своей "Богом названной мамой"

17 января Игорю Николаеву исполнится 59 лет. И еще в этом году музыкант отметит 40-летние своей творческой деятельности. За эти годы Николаев сочинял песни для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и конечно же для Наташи Королевой.

Все эти исполнители, кроме Наташи, собрались на программе "Сегодня вечером". Повспоминали. Наташа Королева не смогла присутствовать, так как сейчас отдыхает в Майами со своей семьей.

Королева передала привет и призналась, что в желтом чемодане хранит вещи Игоря Николаева: два пиджака - белый и желтый, несколько коллекционных дисков и фотографий с бывшим мужем.

Кстати, мама Наташи Королевой вообще дружит с бывшим зятем. Он всегда навещает маму Люду, когда прилетает в Майами.

Старшая дочь Игоря Николаева считает Наташу Королева своим родным человеком.

Когда музыкант после развода с Наташей женился на Юлии Проскуряковой, Алла Пугачева посоветовала ему не обижать супругу, пригрозив, что если что, то он будет иметь дело с ней.