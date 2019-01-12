Александр Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой

Александр Цекало признался, что официально развелся с супругой – сестрой знаменитой певицы Веры Брежневой. Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина встречается с другой женщиной.

57-летний Цекало заявил, что является свободным мужчиной, поэтому применение слова "любовница" к его новой девушке является неуместным. Александр заметил, что он любит Дарину и уже сделал ей предложение. Как уточняет "СтарХит", ссылаясь на слова мужчины, в скором времени у него будет новая семья.

Отметим, что 10 лет назад Александр Цекало женился на сестре Веры Брежневой. Виктория Галушка подарила мужу двоих сыновей.