Юлия Началова, страдающая подагрой, рассказала о страшных болях

Известная певица Юлия Началова, страдающая подагрой, призналась, что испытывает страшные боли. Артистка отметила, что сама довела себя до такого состояния, поскольку всегда откладывала лечение.

Оказалось, что проблема возникла у Юлии еще восемь лет назад, однако тогда она не придала этому большого значения. Теперь у певицы прогрессирует мигрирующая подагра, которая приводит к сильному воспалению суставов. Как сообщает "Стархит", сустав может воспалиться в любом месте: руки, колени, плечи и даже бедра.

По словам артистки, в период обострения она испытывает невероятную боль, которую нельзя сравнить даже с зубной. Долгое время Юлия Началова подбирала оптимальное лечение и теперь может держать свое состояние под контролем. Иногда, однако, женщина носит перчатки, чтобы скрыть увеличившиеся суставы.