Названы семь претендентов на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2019" от России. "Евровидение" в этом году пройдет в Израиле. Шорт-лист всех претендентов на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" от России раскрыло издание SUPER.

По сведениям издания, в списке претендентов: король российской эстрады Филипп Киркоров, певица Елена Темникова, которая в составе группы "Серебро" уже выступала на этом конкурсе; 35-летний Сергей Лазарев, также побывавший на конкурсе, 24-летний рэпер Егор Крид, начинающая певица, экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.

Как и в прошлый раз, Россия отказалась от открытого национального отбора, а участник просто будет назначен.