Анастасия Волочкова случайно встретилась на Мальдивах с Ольгой Бузовой

Российские знаменитости рванули на Мальдивы. Отдых на этих райских островах далеко не каждый может себе позволить. Но нашим звездам хочется спрятаться так, чтобы не встречаться ни с кем. И на Мальдивах это возможно.

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Нарочно не придумаешь. Балерина Анастасия Волочкова встретила на своем острове Ольгу Бузову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)11 Янв 2019 в 3:13 PST

О чем артистка написала в Инстаграм: "Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек - Оля Бузова, которая тоже выбрала этот замечательный остров".

Сразу видно - Волочкова отдыхает "в раю" уже несколько дней - загорела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)11 Янв 2019 в 5:31 PST

Бузова пока белокожая.

Судя по бикини, в котором загорает Волочкова, она максимально подставляет тело под солнце. Купальник у нее такой крошечный, можно подумать, она позаимствовала его у дочки-подростка.

Еще в прошлом веке отдыхать на Мальдивах позволяли себе только очень богатые люди.

Мальдивские острова - архипелаг островов вулканического происхождения в Лаккадивском море. Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана примерно в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки. Цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. Часть из них необитаемы. Один из островов - аэропорт.

Население в Мальдивской Республике — 402 071 человек, в том числе 338 434 гражданина и 63 637 неграждан. Столица Мале — единственный город и порт архипелага — расположена на одноимённом атолле.

Ежегодно Мальдивы посещают сотни тысяч туристов. Любой мальдивский остров можно пересечь за 1,5—2 часа пешком.