Певица Жасмин опубликовала фото без макияжа, и ее никто не узнал

Певица Жасмин опубликовала в Инстаграм фото без макияжа, и ее никто из поклонников не узнал. Фолловеры подумали, что это за девочка-подросток в ободочке из розовых цветочков.

Оказалось, Жасмин отдыхает с детьми в теплых краях и позаимствовала ободок для фотосессии у своей дочки Маргариты.

"И мы все-таки долетели с детками к солнцу. Стырила у Маргаритки ободок и перевоплощаюсь в Лето", - рассказала певицы. Поклонники артистки заметили, что без косметики она выглядит очень молодо.

"Как малолетка!!!! В смысле, классно!!!! Молодоооо", "...она выглядит естественно, как Девочка-весна, и очень органично в этой среде. Она молодец, очень молодо выглядит", - пишут в комментариях к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin)11 Янв 2019 в 1:25 PST