Дмитрий Шепелев поделился, как радостно и комфортно провел каникулы

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, как радостно и комфортно провел зимние каникулы. После смерти Жанны Фриске Шепелев самостоятельно воспитывает их с певицей сына Платона. Мужчине помогают няня и родители.

А недавно в жизни Шепелева появилась возлюбленная. По слухам, Дмитрий с дизайнером Екатериной Тулуповой, его сыном и ее дочкой вчетвером отдыхали летом в Италии.

Новый год телеведущий встретил оригинально. "Лег спать в Новогоднюю ночь еще до полуночи. Так и провел все каникулы, о чем не жалею ни секунды - взамен рассветы и свежий снег без чужих следов", - рассказал шоумен в соцсети. На вкус и цвет товарищей нет. Значит, у Шепелева такой подход к жизни. Ни он, ни Екатерина совместных снимков не публикуют. Предположительно, они катались на горных лыжах в Альпах.