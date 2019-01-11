Брэда Питта не пригласили на день рождения дочери

Свой четырнадцатый день рождения средняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара отметила в отсутствии отца. КП.ру сообщает, что Анджелина не пригласила бывшего мужа, потому что ещё зла на него.

"Отцу Захары придется поздравить ее с днем рождения в другое время. У Анджелины и Брэда все еще шаткие отношения. Она по прежнему испытывает сильную враждебность, а их адвокаты не достигли окончательного соглашения", - поделился знакомый актрисы.

В Рождество Питту тоже не удалось повидаться со всеми детьми. Два старших сына не откликнулись на его предложение провести праздник вместе. Актрёра навестили только 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс в сопровождении социального работника. Такой порядок встречь отца с детьми определён судом.