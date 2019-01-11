Известная российская телеведущая Юлия Меньшова заявила, что задумалась над сменой профессии. Подобные мысли начали посещать знаменитость после недавнего путешествия по европейским городам.

Юлии доставляло огромное удовольствие делать фотографии, снимать видео и рассказывать о жизни людей в том или ином месте. Подписчики Меньшовой отметили, что она очень интересно преподносит информацию.

Именно после этого телеведущая шутливо заявила, что подумывает о карьере трэвел-блогера, передает teleprogramma.pro. Юлия также поблагодарила фолловеров за то, что они сделали ей большое количество комплиментов и попросили почаще путешествовать и публиковать в соцсети "отчеты".