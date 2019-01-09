Ультрамодный образ Аллы Пугачевой привел в восторг поклонников
9 января 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ультрамодный образ 69-летней певицы Аллы Пугачевой привел в восторг поклонников. Снимок, на котором можно увидеть артистку в стильном наряде опубликовал в социальной сети ее супруг Максим Галкин.
На фото Алла Борисовна запечатлена вместе с мужем и друзьями. Певица надела белую толстовку, черную мини-юбку, кремовые ботинки на толстой подошве и стильную черную кепи. Многие отметили, что звезда выглядит значительно моложе своих лет и добавили, что ее стройные ноги вызывают исключительно восхищение.
Не так давно Пугачева кардинально сменила имидж и сбросила вес. Теперь примадонна ежедневно получает комплименты от восторженных фанатов.
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