Ультрамодный образ Аллы Пугачевой привел в восторг поклонников

Ультрамодный образ 69-летней певицы Аллы Пугачевой привел в восторг поклонников. Снимок, на котором можно увидеть артистку в стильном наряде опубликовал в социальной сети ее супруг Максим Галкин.

На фото Алла Борисовна запечатлена вместе с мужем и друзьями. Певица надела белую толстовку, черную мини-юбку, кремовые ботинки на толстой подошве и стильную черную кепи. Многие отметили, что звезда выглядит значительно моложе своих лет и добавили, что ее стройные ноги вызывают исключительно восхищение.

Не так давно Пугачева кардинально сменила имидж и сбросила вес. Теперь примадонна ежедневно получает комплименты от восторженных фанатов.