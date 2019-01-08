Телеведущая Настя Ивлева кардинально изменила прическу

Телеведущая Настя Ивлеева кардинально изменила прическу. Блодинка не только перекрасила волосы в розовый цвет. Волосы у нее стали длинными. Теперь поклонники ведущей "Орла и Решки" гадают, то ли Настя сфотографировалась в парике, то ли нарастила волосы. Скорее - первое. Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"

Принято считать, что девушки кардинально меняют образ, меняют прическу, если в их жизни что-то происходит.

Новый внешний вид Насти Ивлеевой натолкнул фолловеров на размышления, - сообщает teleprogramma.pro. Одни начали сравнивать Настю со звездами шоубизнеса – Бузовой и даже Кардашян, другие отметили, что штаны, в которых сфотографировалась звезда, явно сняты с Элджея.

"Настюш про тебя такую в интернете фигню пишут, мол ты покрасилась из-за того чтобы Элджей был с тобой, а не с Бузовой", - пишут в комментариях. (орфография и пунктуация сохранены).