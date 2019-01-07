Дочь певицы Славы снялась обнаженной. Маме понравилось

Александра Морозова - начинающая актриса и модель, а еще она дочь популярной певицы Славы. Девушка и раньше выкладывала в сеть пикантные снимки, а свое 20 –летние она отметила фотосессией в стиле ню, которую публикует издание «СПИД-Инфо».

Как известно, звездная мама довольно прогрессивно подходит к воспитанию детей, еще три года назад Слава сняла для дочери квартиру, чтобы было где жить с бойфрендом. Она ничего не имеет против того, что дочка обнажается перед камерой, более того, не скрывает восхищения и лайкает даже самые откровенные фото.

А вот многие подписчики осудили певицу за «дурное воспитание». «Раздеваться тут все горазды, а в колхозе на уборку картошки не пробовала съездить?», «Если честно, то я как мать не разрешила бы ей сниматься в голом виде. Тут же маньяков и извращенцев полно», «Плохо когда ничем другим выделиться не можешь», «На вид ещё ребёнок, зачем все это!», «Фото совсем не красивое, скукоженная женщина ....совсем не похоже на профессиональную модель. Нескладная фигура», - написали подписчики в комментариях.