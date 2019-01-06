СМИ: певица Саша Савельева уже не может скрывать беременность

В СМИ появилась видеозапись, на которой можно увидеть округлившийся живот солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой. Многие полагают, что артистка находится уже на позднем сроке беременности.

На записи группа "Фабрика" исполняет зажигательный танец. Все девушки одеты в белые свободные балахоны, однако, когда Саша поворачивается, можно заметить, что наряд подчеркивет ее изменившуюся фигуру, передает в воскресенье, 6 января, портал "СтарХит".

Поклонники уже пару месяцев подозревают, что 35-летняя Савельева находится в "интересном положении". Кроме того, в предновогодние дни певица не появилась сразу не нескольких концертах, но утверждала, что это связано с болезнью.

Пока Саша Савельева никак не комментирует информацию о беременности.