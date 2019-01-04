Как оказалось, актер Алексей Панин не только «похабник и скандалист», но еще и очень дорогой персонаж для отечественных шоу-программ. Он единственный признался, что ходит на телевидение только ради денег и даже назвал суммы своих гонораров.

Многочисленные дебоши и драки, прогулки в голом виде и в женских колготах, нудистские фото и скандальное видео с собакой, которое подробно анализирует издание "СПИД-Инфо", закрепили за актером дурную славу. Несомненно, такая популярность серьезно портит репутацию актера, но, как ни странно, и приносит определенные бонусы.

Канал на You-Tube, где он довольно оригинально и всегда крайне нецензурно рассказывал о новостях в стране, быстро набирал популярность, его спектакли идут с аншлагами, пользователи в социальных сетях кране активны благодаря опять же всевозможным провокациям Алексея, а телешоу готовы были платить немалые деньги за его участие.

«Последний раз мне заплатили 400 тысяч рублей. Был скандал, и Малахов мне говорит: „Леша, не надо ходить. Давай сделаем с тобой нормальную программу на You Tube… И тут «Пусть говорят» начинают поднимать цену… Я Андрюхе звоню и говорю: «Они поднимают каждые 5 минут цену… Что делать?» Он говорит: «Проси полмиллиона. Я уже согласился на 400…», - не стал скрывать Панин.

Вот только что больше привлекает зрителей - актерский талан и непосредственность самого Панина, или его дурная слава? Хотя, судя по тому что творится на «телеке» нынче любые пути к популярности хороши.