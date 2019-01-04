Максима Галкина раскритиковали за "предвзятое отношение" к сыну
4 января 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущего Максима Галкина раскритиковали пользователи сети за его "предвзятое отношение" к сыну. Бурный резонанс вызвала видеозапись, на которой запечатлен конфликт на детской площадке.
Дети катались на ледянках с горки, но в какой-то момент Максим подсказал Гарри, где находится спрятанный "клад". Лиза отметила, что папа был несправедлив: он указал сыну местонахождение "ценности", а вот ей ничего не сказал. Девочка обиженно констатировала, что это нечестно, передает teleprogramma.pro.
Галкин попытался ей объяснить, что подсказал сыну случайно. Ситуацию спасло то, что у Лизы, очевидно, легкий и спокойный характер – она не стала устраивать скандал и довольно быстро переключилась с этой темы на другую.
Подписчики телеведущего, однако, встали на сторону девочки и раскритиковали методы воспитания Максима Галкина.
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