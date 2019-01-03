"Скудный" был не только стол: Волочкова подарила любимому носки на Новый год

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз заставила пользователей сети говорить о себе. Артистка сообщила подписчикам, что подарила своему возлюбленному на Новый год носки.

Ранее стало известно, что избранник Анастасии является европейцем-полиглотом. Более того, мужчина "раскошелился" на подарок своей любимой – он преподнес ей в новогоднюю ночь кольцо с гигантским рубином и бриллиантами, передает сегодня teleprogramma.pro.

Волочкова же рассудила, что лучший подарок для мужчины – это обычные носки.

Поклонники были шокированы, узнав о такой "щедрости" балерины. Напомним, что на днях артистку раскритиковали за крайне "скудный" новогодний стол, на котором не было ничего, кроме салата и рыбы.