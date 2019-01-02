Вассерман «потряс своими арбузами» в новом клипе Бузовой

Ольга Бузова порадовала поклонников, выпустив к Новому году клип на песню «Танцуй под Бузову». В съемках нового бузошедевра приняли участие Анатолий Вассерман и другие популярные личности.

Новогодний клип Ольги Бузовой был опубликован в сети в самое подходящее время – 31 декабря. Полная версия клипа доступна на Youtube, а в свой инстаграм певица выложила фрагмент танца из него, предложив поклонникам выучить движения.

В клипе Ольга предлагает «трясти своими арбузами под светлую музыку Бузовой». Как бы там ни было, в совершении этих незамысловатых движений под незатейливую музыку принял участие человек мощнейшего интеллекта Анатолий Вассерман, который, с точки зрения банальной эрудиции, не должен был появиться в клипах Бузовой никогда. Несколько популярных блогеров также снялись в клипе. В сети уже назвали этот «хореографический шедевр» бузоденсингом.