Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет

Сегодня ночью стало известно, что актер Владимир Дыховичный, сын покойного режиссера Ивана Дыховичного и племянник журналиста Алексея Венедиктова, скоропостижно ушел из жизни в возрасте 30 лет.

О смерти Владимира Дыховичного сообщила в своем фейсбуке Ольга Дыховичная, вдова режиссера Ивана Дыховичного. Она не назвала причину смерти актера.

О том, почему Владимир Дыховичный ушел из жизни в столь молодом возрасте, высказался публицист Кирилл Шулика в своем фейсбуке. Он назвал причиной смерти актера употребление запрещенных веществ. Ранее в прессе появлялась информация, что актера задерживали в центре Москвы «в компании» запрещенных препаратов.

Владимир Дыховичный получил образование во ВГИКе и успел сняться в нескольких фильмах. Известность ему принесли роли в сериале «Бессонница» и кинокартинах «Вдвоем на льдине», «Невидимки», «Лето», пишет «Телепрограмма».