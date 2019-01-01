Украинская певица Лобода стала главной звездой в России

Выступление заслуженной артистки Украины Светланы Лободы в новогоднем шоу на "Первом канале" пришлось на первые минуты наступившего года - сразу после поздравления президента.



Песня Лободы "Суперзвезда" прозвучала сразу после новогоднего поздравления президента страны Владимира Путина и государственного гимна России. Артистка может смело претендовать на статус главной звезды российской эстрады, сообщает Газета.ru. Такого удачного времени для выступления не получил даже Филипп Киркоров, уже много лет являющийся любимцем всей страны.



Более того, Лобода дважды выступила перед россиянами в новогоднюю ночь. Чуть позже на "Первом канале" был показан ещё один номер артистки. Второй раз Лобода появилась на телеэкране с песней "Твои глаза".